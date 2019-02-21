الكمارك تتلف أرسالية سائل ومسحوق غسيل ملابس منتهي الصلاحية في منفذ زرباطية الحدودي

2019/02/21 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي بمحافظة واسط اليوم الخميس عن اتلافها لأرسالية مسحوق وسائل غسيل ملابس كونها منتهية الصلاحية .

“وأضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن عملية” الأتلاف تمت وفق محاضر أتلاف أصولية وبعد نفاذ المدة القانونية المسموح بها .

يذكر أن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بأتلاف مواد وبضائع مخالفة أو منتهية الصلاحية حفاظا منها على سلامة المجتمع .

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