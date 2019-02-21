وزير الثقافة يفتتح المعرض الشخصي لشوقي عبد الأمير

2019/02/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني , اليوم الخميس , المعرض الشخصي الأول للشاعر والكاتب شوقي عبد الأمير، في قاعة حوار للفنون، وبحضور السفير الفرنسي في بغداد ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة فلاح حسن شاكر ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج واتحاد الخبراء الاستراتيجيين والبيت الثقافي في الصدر ونخبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين.وأشاد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني في كلمته بجهود الكاتب والشاعر والفنان التشكيلي شوقي عبد الأمير في المعرض الذي حمل عنوان “رقائم” وضم أكثر من ستين لوحة، وأضاف الحمداني على هامش افتتاح المعرض: “اليوم يعكر هذا الكرنفال غياب الفنان الكبير قاسم السبتي بسبب مرضه، نرجو له الشفاء العاجل والعودة سريعاً الى مشاريعه الثقافية والى الحركة التشكيلية العراقية”.وقال الحمداني: كان قاسم السبتي رائداً في مشاريعه، وقد طلب مني أن نفتتح قاعة حوار ونزين جدرانها، فالفن التشكيلي العراقي الرائع لكن للأسف حال مرضه دون حضوره، نأمل ان لا يوقفه مرضه عن مشاريعه الكبيرة التي تخدم الفن الراقي.



فيما أكد مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر أن رسم الخارطة الثقافية مهمة ليست سهلة، وهي تحتاج من حيث المبدأ إلى عملية تجديد من خلال إعادة بناء المؤسسة الثقافية وممارسة الحداثة في معطياتها، واستخدام الأدوات المناسبة، إذ يشكل التراث الثقافي المادي وغير المادي والطاقات الإبداعية موارد يجب الاهتمام بها لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل من خلال إقامة أنشطة هادفة تساعده على تنمية قدراته الثقافية والتربوية والعلمية، وغرس فيهم قيم التسامح والوسطية والاعتزاز بالهوية الوطنية للعراق بعيداً عن المسميات الأخرى.



وأشار إلى أهمية الابتعاد عن المفاهيم التي تعكس الإدارة وحدها لننتقل إلى مفهوم الثقافة للجميع.واختتم المدير العام فلاح حسن شاكر حديثه بالإشادة بجهود البيت الثقافي في الصدر وحضوره الفعال لمختلف النشاطات، مؤكداً ضرورة أن تكون البيوت نوافذ فاعلة في الوسط الثقافي، ولها بصمة في الحراك والثقافي.

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