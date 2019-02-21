2019/02/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إليها بالقطار لعقد قمته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر وهو 25 فبراير/ شباط.

وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونج دانج الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوي.

من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات لرويترز إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 فبراير شباط هو دار الضيافة الحكومية التي تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوي.

وأوضحت المصادر الخمسة التي تحدثت مع رويترز أن هذه الخطط قد تتغير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقول إنها لا تناقش مع بيونجيانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقول إنها لا تناقش مع بيونجيانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).