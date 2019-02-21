2019/02/21 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ،الخميس، أن مخطط الاحتلال الجديد في القدس المحتلة يشكل جريمة حرب.وقالت عشراوي ان ” مخطط الاحتلال الصهيوني الجديد في القدس المحتلة يشكل جريمة حرب طبقا للمواثيق والقرارات الدولية ويأتي استكمالا لانتهاكات الاحتلال وإجراءاته في التضييق على المقدسيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وتهجيرهم لفصل المدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحرير الفلسطينية: مخطط الاحتلال الجديد في القدس المحتلة يشكل جريمة حرب alansaar.

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