2019/02/21 | 19:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
شارك آلاف الأميركيين بالتوقيع على عريضة إلكترونية، تطرح حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة الدين العام ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الآلاف يوقعون "لبيع" ولاية أميركية: لدينا الكثير من الديون!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
شارك آلاف الأميركيين بالتوقيع على عريضة إلكترونية، تطرح حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة الدين العام ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الآلاف يوقعون "لبيع" ولاية أميركية: لدينا الكثير من الديون!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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