الآلاف يوقعون

2019/02/21 | 19:37

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بغداد اليوم _ بغداد

شارك آلاف الأميركيين بالتوقيع على عريضة إلكترونية، تطرح حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة الدين العام ...





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