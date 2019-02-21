بسبب تفرد حزب بارزاني بالقرارات..سياسي كردي يحذر من فوضى شعبية في الإقليم

2019/02/21 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حذّر السياسي الكردي المستقل محمد قادر, الخميس, من فوضى عارمة بسبب تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في القرارات.وقال قادر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تفرّد حزب بارزاني بالقرار السياسي والحكومي واقناع الأطراف المعارضة كحركة التغيير دليل واضح على كسب هذه الكتلة بضمانات وإغراءات, علماً أن استحقاق التغيير […]

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