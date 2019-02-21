مدرب الوطني.. كاتانيتش يبدي اعجابه بثلاثي الصقور

2019/02/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اعجابه بثلاثة لاعبين من صفوف فريق القوة الجوية تمهيداً لضمهم الى كتيبة "اسود الرافدين".كاتانيتش شاهد لقاء القمة بين

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