مصدر امني: تدمير أربعة أنفاق سرية وثلاثة خنادق لـ”داعش” بحملة أمنية غربي الانبار

2019/02/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الخميس، بتدمير أربعة أنفاق سرية لعناصر عصابات “داعش” الإجرامية بعملية أمنية غربي المحافظة.وقال المصدر في

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