تقرير:الصين تقترح شراء سلع زراعية أمريكية بقيمة 30 مليار دولار

2019/02/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الصين تقترح استيراد سلع زراعية إضافية من الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار سنوياً.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس، أن الصين عرضت شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية بما ذلك فول الصويا والذرة والقمح كجزء من صفقة تجارية محتملة يتم التفاوض عليها بين البلدين.





وأضافت المصادر أن عرض شراء المنتجات الزراعية الإضافية من قبل الصين سيكون جزءاً من مذكرات التفاهم التي يناقشها المفاوضون الأمريكيون والصينيون في واشنطن.





وكانت الصين قد عرضت مراراً زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة لتقليص العجز التجارى الأمريكى.





ومنذ اتفاق الهدنة التجارية في ديسمبر الماضي، استأنفت الصين استيراد بعض السلع الزراعية بما في ذلك فول الصويا.





وذكرت الوكالة أن مذكرات التفاهم الخاضعة للنقاش تشمل مجالات الحواجز غير الجمركية والخدمات ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، ولكن لا تزال آلية التنفيذ غير واضحة.





وفي الأسبوع الجاري، تجري الولايات المتحدة والصين مباحثات تجارية في واشنطن من أجل التوصل لصفقة حقيقة قبل انتهاء الهدنة في 1 مارس المقبل.





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