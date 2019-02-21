ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي

2019/02/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت مخزونات النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في حين تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير الجاري، لتصل إلى 454.5 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





بينما تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 4:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 56.88 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 66.93 دولار للبرميل.





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