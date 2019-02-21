مصر.. الوقت مناسب لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك

2019/02/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة-مباشر: قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الأجواء مُهيأة حالياً لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة، لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك.





وأضاف عبدالمنعم التراس، اليوم الخميس، أن التحالف العربي القوي بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حالياً يُوفر الأساس والبنية التحتية لوجود صناعات دفاعية مُتطورة، مؤكدا على ضرورة البدء في التصنيع المُشترك خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأشار التراس، إلى أن مكانة مصر ودورها الرائد، كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمُعدات والأنظمة الدفاعية.





وشدد، على أن الهيئة العربية للتصنيع جاهزة للثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك بنية تحتية قوية، ويعمل بها عمالة فنية مُتميزة في كافة التخصصات، كما تسعى لعقد لشراكات مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة , لديها وللصناعة المصرية .





وجاءت تصريحات التراس على هامش مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض "إيديكس أبوظبي الدُولي 2019".





وألمح التراس، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركه القناص الكويتية بغرض تعزيز التسويق ودخول منتجات الهيئة للسوق الكويتي، بالإضافة إلي مناقشة إمكانية التصنيع المُشترك مع عدد من كبري الشركات ومنها THALES و ROXEL من فرنسا ولوكهيد و Raytheon من الولايات المُتحدة و IABG الألمانية، فضلاً عن بحث سبل التعاون المُشترك مع شركة إفيونكس البرازيلية .





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