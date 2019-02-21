مفوضية الانتخابات تعلق على تقرير بعثة الاتحاد الاوربي

2019/02/21 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت مفوضية الانتخابات اليوم الخميس انها عاكفة على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في التقرير اعلاه وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية، مشيرة الى ان الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ 12/5/2018 خضعت لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات .

واضاف بيان للمفوضية تلتقه وكالة صدى , انه “من منطلق شفافية عمل مفوضية الانتخابات فقد خضعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ 12/5/2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات “.وتابع البيان “دأبت المفوضية على الاهتمام بجميع التقارير التي ترد من جميع المنظمات والخاصة بالشأن الانتخابي وفيما يتعلق بتقرير بعثة الاتحاد الاوربي الاخير والذي تداولته وسائل الاعلام”. وقال البيان ان “المفوضية عاكفة على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في التقرير اعلاه وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية.



وسيوزع هذا التقرير الى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي وسينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال الايام القادمة”.





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