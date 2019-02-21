باريس سان جيرمان يفسخ عقده مع لاسانا ديارا

2019/02/21 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع لاعب كرة القدم الفرنسي، لاسانا ديارا بشأن فسخ التعاقد بين الطرفين بشكل ودي.وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "باريس سان جيرمان ولاسانا ديارا توصلا لاتفاق لفسخ العقد بينهما، والذي كان سيستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2019".وتم فسخ التعاقد مع لاسانا ديارا بعدما استمر مع النادي الباريسي لمدة 13 شهراً.وشارك لاسانا ديارا، في 19 مباراة مع باريس سان جيرمان، منهم 12 مرة فقط في التشكيلة الأساسية.وانضم لاسانا، لصفوف سان جيرمان في يناير/كانون الأول 2018، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه بالجزيرة الإماراتي.

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