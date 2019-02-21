2019/02/21 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني،اليوم الخميس، بالجهود التي تبذلها البعثات الفرنسية في عمليات التنقيب وصيانة الآثار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني يبحث مع السفير الفرنسي المشاريع المستقبلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني يبحث مع السفير الفرنسي المشاريع المستقبلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).