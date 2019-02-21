الحلبوسي يبحث مع وزير التخطيط المشاريع الستراتيجية الخاصة بمرحلة البناء

2019/02/21 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد المرافق له.

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