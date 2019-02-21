مفوضية الانتخابات: سنعمل على إعداد تقرير بشأن شفافية الانتخابات السابقة

2019/02/21 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مفوضية الانتخابات انها ستعمل على اعداد تقرير بشأن شفافية

الانتخابات السابقة.

واشارت المفوضية ان هذه الخطوة تاتي من منطلق شفافية عمل مفوضية

الانتخابات فقد خضعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ

الـثاني عشر من ايار للعام الماضي لمراقبة المنظمات المحلية

والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات،

مشيرة الى ان "هذا التقرير سيوزع الى الرئاسات الثلاث والمنظمات

الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي وسينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال

الايام المقبلة".

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