شاهد.. إقامة مجلس العزاء لآمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي

2019/02/21 | 19:54

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اُقيم في بغداد مجلس العزاء

الرسمي لآمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي

بحضور شخصيات عسكرية وسياسية واكاديمية ودينية.

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