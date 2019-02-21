2019/02/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، أن حزبه سيواصل مقاطعته لبرلمان إقليم كردستان إذ لم يلتزم الحزب الديمقراطي بشروط مسودة حل الخلافات بين الطرفين، فيما بين أن الأحد المقبل سيتم عقد اجتماع بين الحزبين الحاكمين لحل الخلافات بحضور نيجيرفان بارزاني.وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته /SNG/، إن “الخلافات لا زالت قائمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السورجي : الخلافات لازالت قائمة داخل الأحزاب الكردية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السورجي : الخلافات لازالت قائمة داخل الأحزاب الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).