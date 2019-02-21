2019/02/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، ملف التعاون الدولي فيما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب استقبل اليوم، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد المرافق له”.واضاف البيان ان “اللقاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع وزير التخطيط اعادة اعمار المناطق المحررة وملف الاستثمار في البلد) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع وزير التخطيط اعادة اعمار المناطق المحررة وملف الاستثمار في البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).