الكمارك تعيد ارسالية تمس سلامة المواطن

2019/02/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان، اليوم الخميس، إرسالية شيش حديد تسليح بسبب اختلافها عن المواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

وذكر بيان للهيأة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية"، مؤكداً" عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى جهة القدوم".يذكر ان الهيأة العامة للكمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.انتهى

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