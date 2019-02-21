موانئ العراق تعمر جسر بيت غزيل

2019/02/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { البصرة : الفرات نيوز} باشرت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس ، العمل لإعادة اعمار وتأهيل جسر بيت غزيل شمال البصرة بعد انهياره .

وقال مدير عام الشركة المهندس صفاء عبدالحسين في بيان ان "الملاكات الفنية في قسم الانقاذ البحري والمسافن والصناعات البحرية باشرت بالعمل منذ اللحظات الاولى لانهيار الجسر".وأضاف عبدالحسين "تم انتشال وتعويم الجنائب الرافعة للجسر والغارقة من جراء السيول وارتفاع مناسيب المياه في تلك المناطق كما تم استبدال الصفائح المتضررة فيها والحاصلة في اجزائه الاخرى ".وأكد البيان على ان الوزارة تعمل على "اتمام إنجاز الجسر وتأهيله بالكامل بالسرعة الممكنة وإعادته إلى وضعه الطبيعي خلال اليومين القادمين لحاجة الاهالي الماسة له ليكون معبرا امنا لهم ".

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