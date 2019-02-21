تقديم مقترح برلماني لوزير النفط لتخصيص سكن لذوي الاعاقة من موظفي الوزارة

2019/02/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن محافظة البصرة، نجاح المياحي، اليوم الخميس، عن تقديمها مقترح الى وزير النفط لتخصيص سكن الى ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من موظفي النفط.وقالت المياحي لوكالة "النبأ" للاخبار انها "اليوم كان لها لقاء بوزير النفط ثامر الغضبان وقدمت له مقترحا عن الية تشغيل العاملين في الشركات النفطية من أبناء البصرة العاطلين عن العمل".

واضافت ان "من بين المقترحات كان تخصيص سكن الى ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من موظفي القطاع النفطي في البصرة واستثنائهم من التعليمات والضوابط استنادا الى قانون ذوي الاعاقة رقم 38".

يذكر ان الكثير من العاملين في حقول النفط يتعرضون لاصابات بليغة سواء امراض او حوادث عرضية، مما يضطرهم لترك العمل والرقود في منازلهم دون معيل لهم.

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