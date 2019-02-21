الحلبوسي يدعو الكويت إلى المساهمة في حملة إعادة الإعمار

2019/02/21 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حرص العراق على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية وتطويرها وسعيه إلى بناء علاقات دولية متوازنة مع الجميع.

وقال الحلبوسي خلال لقائه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له، قال ان أمام العراق والكويت فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي، مشيدا بمواقف أمير الكويت لدعمه توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

ودعا الحلبوسي الكويت إلى المساهمة في حملة إعادة الإعمار، وتفعيل الجانب الاستثماري مع العراق، وإعادة إحياء المناطق الحرة بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية في تشغيل الأيدي العاملة العراقية ضمن الاستثمارات الكويتية المزمع إنشاؤها في البلاد.

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