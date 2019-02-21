مصدر: التحالف بقيادة أمريكا يتحقق مما إذا كان جهادي فرنسي قتل في سوريا

2019/02/21 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر فرنسي اليوم الخميس إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش يتحقق مما إذا كان الجهادي الفرنسي فابيان كلان الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس 2015 قتل في سوريا.

وأضاف المصدر قائلا “تجري عمليات تحقق ومراجعة”.

كانت إذاعة فرانس إنفو وقناة تلفزيون (بي.إف.إم) قد ذكرتا يوم الجمعة أن كلان قتل وأصيب شقيقه جان ميشيل إصابة خطيرة في غارة جوية نفذها التحالف في بلدة الباغوز، آخر جيب لمتشددي الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وتم تحديد هوية كلان بأنه الرجل الذي ظهر صوته في تسجيل يعلن مسؤولية تنظيم داعش عن الهجمات التي أدت إلى مقتل 129 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015.

وأحجم الجيش الفرنسي ووزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق.

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