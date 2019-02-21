2019/02/21 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت وحدات الجيش السوري ،الخميس، رمايات نارية طالت أوكار ومحاور تحرك وتسلل المجموعات الارهابية في ريف ادلب الجنوبي.وقال مصدر عسكري ان ” وحدات الجيش قامت بتنفيذ رمايات نارية طالت أوكار ومحاور تحرك وتسلل المجموعات الارهابية في بلدات كفرنبل وحاس وبسقلا وحيش وبابولين ومعصران وخان السبل بريف ادلب الجنوبي”.واضاف ان الرمايات أسفرت عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري ينفذ رمايات نارية على تحرك الإرهابيين في ادلب alansaar.

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