2019/02/21 | 20:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. الابناء يطردون ابائهم .. غصة في صدر المجتمع - 2019/2/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MlG-4N3Gu_E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. الابناء يطردون ابائهم .. غصة في صدر المجتمع - 2019/2/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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