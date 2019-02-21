الكمارك:أعادة اصدار أرسالية شيش تسليح مخالف للمواصفات القياسية في مركز الشيب الحدودي

2019/02/21 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان اليوم الخميس إرسالية شيش حديد تسليح بسبب اختلافها عن المواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية .





و ذكر بيان للهيئة ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى جهة القدوم “

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك, تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.

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