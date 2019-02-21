بشير حداد يطالب بتوضيح من مجلس القضاء الأعلى حول إزالة اللغة الكردية من الشعار الجديد للمجلس

2019/02/21 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.بشير حداد في تصريح صحفي هذا اليوم مجلس القضاء الأعلى بتوضيح حول إزالة ومسح اللغة الكردية من الشعار الجديد لمجلس القضاء الأعلى.





وأضاف الحداد”ازالة اللغة الكردية من شعار مجلس القضاء الأعلى مخالف للمادة (٤) أولاً من الدستور العراقي، ولقانون اللغات الرسمية رقم (٧) لسنة ٢٠١٤ ، لهذا وجهنا كتاباً رسميا لمجلس القضاء الاعلى نطالب فيه بالتوضيح عن سبب ازالة اللغة الكردية، وسنقوم بمتابعة الموضوع الى ان يتم اعادة الأمر الى ما كان عليه سابقاً”.

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