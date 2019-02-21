قاسم سليماني : الأموال السعودية تؤثر في الداخل الباكستاني وهدفهم تدمير هذا البلد

2019/02/21 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… اعتبر قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الخميس، الحركة الوهابية بأنها سبب الخلاف والتفرقة وسفك الدماء في المنطقة ، مبينا ان الأموال السعودية تؤثر في الداخل الباكستاني وهدفهم هو تدمير هذا البلد.ونقلت وكالة تسنيم في خبر أطلعت عليه وكالة / المعلومة/، عن سليماني قوله إن “الوهابية هي سبب […]

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