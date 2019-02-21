سياسي كردي يحذر من فوضى شعبية في الإقليم بسبب تفرد حزب بارزاني بالقرارات

2019/02/21 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر السياسي الكردي المستقل محمد قادر, اليوم الخميس, من فوضى عارمة بسبب تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في القرارات.وقال قادر في تصريح

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