كمارك الشيب.. أعادة اصدار أرسالية شيش تسليح مخالف للمواصفات القياسية

2019/02/21 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان اليوم الخميس, إرسالية شيش حديد تسليح بسبب اختلافها عن المواصفات المعتمدة من قبل جهاز

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