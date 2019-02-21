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مخطط أمريكي جديد يستهدف امن العراق

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مخطط أمريكي جديد يستهدف امن العراق

الخميس 21 فبراير 2019 - 19:45

محللون سياسيون أكدوا ان المخطط الامريكي القادم سيكون استهداف أمن العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمد واشنطن على تسهيل عبورهم من سوريا الى داخل الارضي العراقية لتعزز وجودها داخل العراق بذريعة محاربتها للارهاب الذي تصنعه.

محللون سياسيون أكدوا ان المخطط الامريكي القادم سيكون استهداف أمن العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمد واشنطن على تسهيل عبورهم من سوريا الى داخل الارضي العراقية لتعزز وجودها داخل العراق بذريعة محاربتها للارهاب الذي تصنعه.

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