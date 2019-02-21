2019/02/21 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مادورو يعلن الإغلاق الكامل لحدود فنزويلا البرية مع البرازيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مادورو يعلن الإغلاق الكامل لحدود فنزويلا البرية مع البرازيل قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادورو يعلن الإغلاق الكامل لحدود فنزويلا البرية مع البرازيل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مادورو يعلن الإغلاق الكامل لحدود فنزويلا البرية مع البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).