2019/02/21 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء.



تصوير: بسام خبيه - رويترز

قال سكان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون يوم الخميس في انفجار قنبلة لدى مرور حافلة صغيرة تقل عمالا يعملون في منشأة نفط رئيسية تديرها جماعة كردية مدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وقع الهجوم قرب بلدة الشحيل إلى الجنوب الشرقي من محافظة دير الزور المحاذية للحدود مع العراق في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف عمال نفط في شرق سوريا ومقتل 10) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف عمال نفط في شرق سوريا ومقتل 10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).