السفير التركي: حريق قيصرية كركوك “حرق قلوب الشعب التركي”

2019/02/21 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال السفير التركي في بغداد, الخميس, إن قلوب الشعب التركي “احترقت” مع احتراق قيصرية كركوك, خلال زيارته لها.وقال مراسل “ناس” اليوم (21 شباط 2019), ان “السفير التركي في بغداد زار قيصرية كركوك المحروقة”, وخلال لقائه المحافظ، راكان الجبوري، قال السفير ان “حريق القيصرية احرق قلوب الشعب التركي”, مؤكداً: “سنقدم الدعم للمحافظة”.[…]

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