البرلمان يتسلم طلبات تتضمن تحديد طبيعة التواجد العسكري الأجنبي في العراق

2019/02/21 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصول طلبات الى رئاسة البرلمان تتضمن تحديد طبيعة التواجد العسكري في العراق .

الحلبوسي اشار الى ان البرلمان سيخاطب الحكومة ‏بداية الفصل التشريعي المقبل عن ماهية وطبيعة وجود القوات الأجنبية وأضاف انه سيتم أيضا مناقشة موضوع حاجة العراق الى مستشارين ومدربين وخبرات فنية من عدمها.

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