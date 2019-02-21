نائب: البرلمان عازم على تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

2019/02/21 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب اسوان سالم الكلداني ان مجلس النواب عازم على تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

وقال الكلداني ان هناك تحركات داخل البرلمان لتعديل بعض فقرات الاتفاقية ومن بينها انهاء التواجد العسكري المسلح للقوات الاجنبية وتقليص الاعداد الموجودة حاليا وتحديد المهام التي تقوم بها.

واكد ان الحكومة ستكون ملزمة بتعديل الاتفاقية وفرضها على امريكا وفق ما يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.

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