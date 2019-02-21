الحلبوسي ووزير التخطيط يناقشان سبل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية

2019/02/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي والوفد المرافق له، وبحث معه السبل الكفيلة بالنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق.ونشر المكتب الإعلامي للحلبوسي بياناً قال فيه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق، بالتعاون مع الجهات الساندة، وكذلك تم التطرق إلى ملف تقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة".وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها ضمن إطار تفصيلي، واقتراح المشاريع الاستراتيجية التي تتزامن مع مرحلة البناء التي ستُقبل عليها البلاد".مشيراً إلى أن "اللقاء استعرض متابعة ملف التعاون الدولي فيما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وتلك التي تعاني نقصاً في الخدمات وتنفيذها دون تلكؤ".

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