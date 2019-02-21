2019/02/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مقتل "داعشي فرنسي" بغارة على اخر معقل للتنظيم في سوريا

21/02/2019 20:20:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

اعلنت وسائل اعلامية، اليوم الخميس، مقتل عنصر من "داعش" فرنسي الجنسية في غارة جوية نفذها طيران التحالف الدوري في منطقة البو كمال على الحدود العراقية السورية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية ان "الداعشي الفرنسي المدعو فابيان كلان قتل في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي في منطقة البو كمال".

يذكر أن كلان كان هو من قرأ رسالة "داعش" الصوتية التي تبنى فيها التنظيم اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/ الإرهابية في باريس عام 2015 والتي أودت بحياة 130 شخصا.

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