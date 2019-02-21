الجمارك تعيد أرسالية شيش تسليح مخالف للمواصفات في منفذ الشيب

2019/02/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيئة الجمارك ،اليوم الخميس، إرسالية شيش حديد تسليح بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية السلطة الكمركية.

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