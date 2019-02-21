2019/02/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلمت قوات سوريا الديمقراطية ، القوات الامنية عشرات الارهابيين من

عناصر عصابات داعش الاجرامية كانوا محتجزين لديها.

تقرير: عدنان عبد الحسن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. قسد تسلم العراق 151 داعشيا !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. قسد تسلم العراق 151 داعشيا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).