2019/02/21 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عثر العلماء على نحلة عملاقة بعد أن ظنوا لعقود انها انقرضت منذ عدة عقود.

وتم العثور على النحلة التي يبلغ حجمها حجم ابهام رجل بالغ في جزيرة شبه عذراء اندونيسيا.وكان العالم البريطاني والاس قد اكتشف هذا النحل عام 1858 في اندونيسيا وكان أخر مرة شهود فيها عام 198.



ورجح العلماء انها انقرضت تماما إلى أن تم العثور عليها.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. العثور على النحلة العملاقة بعد اعتقاد بإنقراضها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. العثور على النحلة العملاقة بعد اعتقاد بإنقراضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).