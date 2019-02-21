اجتياح شمسي يهدد الأرض غداً

2019/02/21 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تواجه الأرض تهديدا جديدا غدا، حيث ستواجه عاصفة شمسية ربما تؤثر على الحياة عليها، خاصة بعدما رصد العلماء ثقبا كبيرا على سطح الشمس.

وقال أحد الباحثين من مكتب الأرصاد الجوية، إنه جرى رصد ثقب في الغلاف الجوي العلوى للشمس، ما يؤدى لإطلاق إشعاعات كونية، تتجه إلى الأرض وسط ضعف في الغلاف الجوي الأرضي.



وأوضح الباحث أن الغلاف المغناطيسي للأرض ضعيف بسبب التغييرات المناخية والاحتباس الحراري، ومن المنتظر أن تواجه الأرض عواصف مغنطيسية أرضية مصغرة، حسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.وسيؤدى تعرض الأرض للعاصفة الشمسية لارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الخارجي، ما يؤدى لارتفاع حرارة لب الأرض، الأمر الذى يهدد الكوكب بالفناء، كما أن العاصفة سينتج عنها تيارات عالية، والتي يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع الكهرباء عن خطوط الكهرباء العادية، ما يؤدى إلى تفجير المحولات الكهربائية ومحطات توليد الطاقة وفقدان الطاقة.



وحذر الباحث من أن ارتفاع مستويات الإشعاع سيؤثر على الحياة البشرية وقد يتسبب في فنائها.انتهى

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