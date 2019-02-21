الكعبي يدعو لتعزيز حماية الحدود بمنظومة أمنية متكاملة

2019/02/21 | 20:28

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(المستقلة)..شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على وجوب تعزيز حماية الحدود العراقية مع الدول المجاورة بمنظومة أمنية متكاملة ، تساهم في منع تسلل الاٍرهابيين ووقف التهريب والمخدرات وضبط امن البلد .

وأكد الكعبي عند زيارته اليوم الخميس 21 شباط 2019 برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب، مقر قيادة حرس الحدود و اجتماعه بعدد من القيادات الامنية اهمية الاسراع بانشاء وتفعيل مركز تنسيق امني مشترك مع سوريا لضبط امن حدود البلدين ، وتبادل المعلومات المتعلقة بتواجد الاٍرهابيين ، مبديا دعم مجلس النواب لتطوير المنظومة الامنية سيما ” الحدودية ” منها ، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات والتخصيصات المالية الداعمة لعمل حرس الحدود .

وطالب القيادة العامة للقوات المسلحة بالعمل على تفعيل وزيادة العناصر الاستخبارية في الحدود ، وتوفير اجهزة كشف المخدرات وتوحيد الجهود لمنع وصول ” الآفة ” الى البلاد ، لافتا الى اهمية انشاء وتطوير مراكز التدريب وتحديث الأجهزة وتوفير ابراج المراقبة واجهزة الكشف والتتبع .

وقدم قائد قوات حرس الحدود شرح مفصل عن واقع العمليات والاجراءات المتطورة المتبعة لمنع تسلل الاٍرهاب ، كما جرى الحديث عن تطورات المشهد الامني على الحدود مع الدول المجاورة وسبل تذليل الصعاب الموجودة .

وفي ختام الزيارة اطلع الوفد النيابي على معامل الخياطة والخطوط الإنتاجية وورشة الطائرات المسيرة التابعة لقيادة حرس الحدود.

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