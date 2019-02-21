اكتشاف حيوان بحري عمره 20 مليون سنة

2019/02/21 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف العلماء عن طريق الصدفة بقايا تعود لبقرة بحر يبلغ عمرها 20 مليون عام في بنما.وأثناء بحث، ستيفن مانشيتر، أمين متحف الحوت القديم في فلوريدا للتاريخ الطبيعي، عن نباتات أحفورية، عثر على العظام في إطار عمل ميداني بالقرب من قناة بنما.وقال آرون وود، وهو باحث دكتوراه في المتحف، والذي قاد العمل […]

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