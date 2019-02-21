إنتاج النفط الأمريكي يسجل 12 مليون برميل يومياً للمرة الأولى

2019/02/21 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي لمستوى 12 مليون برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق.





وكشف التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادر اليوم الخميس، أن الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة صعد بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 15 فبراير الجاري ليصل إلى 12 مليون برميل يومياً.





ويعتبر الإنتاج الأمريكي من الذهب الأسود عند أعلى مستوياته على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية بعد أن استقر لمدة خمسة أسابيع متتالية.





وفيما يتعلق بصافي واردات الولايات المتحدة من النفط، والذي يمثل الفارق بين الواردات والصادرات من الخام، فارتفع بمقدار 69 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليصل إلى 3.915 مليون برميل يومياً، مرتفعاً من مستوى قياسي متدني في الأسبوع قبل الماضي.





ووفقاً للتقرير، فإن الواردات الأمريكية من النفط صعدت 1.312 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم لتصل إلى 7.522 مليون برميل يومياً.





كما سجلت الصادرات الأمريكية من الخام زيادة قدرها 1.243 مليون برميل يومياً لترتفع إلى 3.607 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





وعلى صعيد المخزونات الأمريكية، فإن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنقضي ليكون الصعود الخامس على التوالي وذلك في مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.





وبحلول الساعة 4:02 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل عند مستوى 67.08 دولار للبرميل.





في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بأكثر من 0.2% إلى 57.02 دولار للبرميل.





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