محدث.. نايمكس يتحول للهبوط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2019/02/21 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحول سعر خام "نايمكس" الأمريكي للهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس،بعد إعلان بيانات مخزونات الخام بالولايات المتحدة.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين للأسبوع الخامس على التوالي.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 12 مليون برميل للمرة الأولى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.





وفي يناير الماضي بدأت منظمة أوبك وحلفائها خفض إنتاجها من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك للمساهمة في إعادة التوازن لسوق الخام الذي شهد اضطرابات واسعة في نهاية العام الماضي.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 57.06 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 57.61 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.1% إلى 67.61 دولار للبرميل.





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