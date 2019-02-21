محدث.. الذهب يعمق خسائره لأكثر من 14 دولاراً

2019/02/21 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 14 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، متراجعة من أعلى مستوى في 10 أشهر، بعد تعافي نسبي للعملة الأمريكية عقب بيانات اقتصادية وإعلان محضر الفيدرالي.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال فبراير الجاري، رغم هبوط ملحوظ لنشاط الصناعة.





وارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بأقل من التوقعات في ديسمبر الماضي، بينما تحول النشاط الصناعي في فيلادلفيا للنطاق السالب لأول مرة في 3 سنوات.





وكان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس أن صناع السياسة النقدية دعموا نهج الصبر حيال زيادة معدلات الفائدة، في سبيل إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لكنه في الوقت نفسه

وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





وبحلول الساعة 4:16 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.06% أو ما يوازي 14.30 دولار ليصل إلى 1333.60 دولار للأوقية.





كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5% ليتراجع إلى 1331.81 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية للارتفاع بنسبة 0.1% عند مستوى 96.601.





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