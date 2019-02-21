سليماني: السعودية سبب إراقة الدماء في زاهدان والمنطقة

2019/02/21 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتهم قائد فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، السعودية بالوقوف وراء الأزمات في المنطقة، محملا الرياض المسؤولية عن تمويل منفذي هجوم زاهدان الدامي.ونقل (روسيا اليوم)، وتابعتها /المعلومة/، عن سليماني قوله، اليوم الخميس، إن السعودية “هي السبب في الخلاف والتفرقة وإراقة الدماء في المنطقة”، وإن “المال السعودي يستهدف باكستان وأفغانستان والهند […]

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