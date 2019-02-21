اكتشاف حيوان بحري عمره 20 مليون سنة بالصدفة

2019/02/21 | 20:38

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بغداد اليوم _ بغداد

اكتشف علماء من مقاطعة فلوريدا الأميركية عن طريق الصدفة، بقايا تعود لبقرة بحر يبلغ عمرها 20 مليون ...





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